Co roku wspierałem Owsiaka bo wspieram słuszny cel, a jednoczesnie nie utozsamiam go politycznie i mam w dupie zarówno PiS jak i PO i ich przepychanki polityczne.



Ale w tym roku, przy okazji wyborów gdy WOSP zaangazował się politycznie, niestety stracilem do niego szacunek.

I mam w dupie czy bylaby to akcja przeciw PiS PO Lewicy czy Konfederacji. WOSP i Owsiak sa upolitycznieni. Jezeli chociaz 1grosz z moich wrzutek do skrzynek poszedl Pokaż całość