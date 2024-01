Niekompetentnym PiSowcom co szli po łatwą kasę do SSP grozi teraz 8, 10 lub nawet 25 lat więzienia. To ostatnie to Obajtkowi za zaniżanie cen paliwa przed wyborami. Akurat się załapał na nowelizację KK od 1 października. Tak to się kończy jak się idzie na stanowisko powyżej swoich kompetencji. Chociażby z działu księgowego przy burmistrzu Pcimia do wartej miliardy spółki skarbu państwa.