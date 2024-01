Ja pierdziele, ale mają problemy... Flandria z Antwerpią do Niderlandów, a Walonia z Brukselą do Francji i cześć. Sztuczny twór, który nie miał prawa istnieć. To tak jakby połączyć NRD z Wielkopolską i nazwać to jednym państwem. ¯\(ツ)/¯