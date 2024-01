Doszliśmy do momentu w którym partia śmie cały czas twierdzić, że to ich pieniądze i oni komuś coś dali i ktoś im powinien być wdzięczny i nikogo to nie oburza.



I właśnie to było problemem z PiS, ich program polegał na tym, że partia = państwo. To głównie kierują do symetrystów, którzy twierdzą, że PO = PiS. Każdy wie, że PO nie będzie dużo lepszą partią pod względem wielu decyzji gospodarczych ale Pokaż całość