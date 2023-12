Dobre, złe, tanie, drogie i tak dalej. Przespało się wiele lat i jest tak jest, FA-50 to gap filler potrzebny do przeczekanie aż będzie F-35 czy modernizacja F-16. Su-22 i Mig-29 to fajne maszyny na pokazy lotnicze ale czas użycia bojowego już dawno minął. Wycofywać od tak nie można bo z ludźmi i bazami? Do tego teoretycznie przesiadka z FA-50 do F-16 nie jest wielkim skokiem.