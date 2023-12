Serio teraz sie obudzili? Gardze wszystkimi co tam pracowali i bedą pracować dla nowej partii - WSZYSTKIMI. No moze oprocz sprzataczek/sprzątaczy.



No wiecie moze PiS im placil za tworzenie propagandy i dostawali ze to kase, ale sie nie cieszyli :)

No i wiadomo - ci pracujacy dla PiS to sprzedawczyki lecący na kasę, natomiast Ci co ich zatrudniło PO zeby mowic to co chce PO to nie sa sprzedawczyki tylko demokracja :)