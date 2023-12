W wyborach do PE za pół roku, zagłosuję na najbardziej nacjonalistyczną partię, która będzie miała szansę tam wejść. Bruksela solidnie i uczciwie zapracowała na takie moje podejście do tematu. I niech sobie drą te lewackie mordy, że populuści dochodzą do władzy. Mam serdecznie dosyć ich ekoterroru i muslimofilii.