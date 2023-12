No aby być jednak sprawiedliwym to z takimi porównaniami trzeba poczekać do 11 stycznia kiedy będzie taa pisowska manifestacja.



Z kolei protesty przeciwko lex tvn rozpoczęły się na dobre miesiąc po złożeniu przez pis projektu ustawy - dosłownie dzień przed głosowaniem. Trochę czasu na przygotowanie było. A to co mamy dziś to totalny spontan przez to jaki jest obecnie okres świąteczno noworoczny.