Kompletnie nieprzemyślane, kretyńskie i nieodpowiedzialne zachowanie, nawet jeśli intencje były dobre. Zaraz temat podłapie białoruska i rosyjska tv, że marszałek sejmu RP zaprasza migrantów do kraju i wywołany zostanie kolejny kryzys na granicy. Ciężko to komentować nie mając podniesionego ciśnienia... Merkelowa już raz ten błąd popełniła, jak widać nic nas to nie nauczyło...