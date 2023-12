Czyli teraz będziemy brani na trzy baty. Wizy oczywiście jak były będą dalej, ale chociaż za to będziemy wpuszczać inżynierów z Białorusi. Potem po czasie dojdą neurochirurdzy z Włoszech. Ale nie martwcie się! Oni wszyscy będą LE-GAL-NI! A nawet jak nie będą, bo wnioski zostaną odrzucone, to kto i gdzie ich #!$%@?? Gdzie indziej się to udało?



Więc, refugees welcome.