Proszę was o wykop efekt, bo zamarzamy przed świętami. Zakupiliśmy pompę ciepła w firmie Solar Energy w Pankach koło Częstochowy. Z pompą od początku są problemy. Przez kilka miesięcy brakowało ciepłej wody. Funkcjonowało to tak, że można było nalać z 15 cm wody w wannie a później już leciała zimna. Wielokrotnie zgłaszaliśmy to właścicielowi ale ciągle nas zbywał albo przekierowywał do pijanego pracownika. Tak gość jest podchmielony o każdej porze. W końcu zapłaciliśmy fachowcowi za ustawienie tej pompy. Powiedział nam, że należy jeszcze uzupełnić jakiś specjalny płyn. I tak znów przez kilka tygodni prosimy o uzupełnienie. Niestety bezskutecznie. W dniu wczorajszym pompa się wyłączyła. Od wczoraj błagamy pana Rafała Mirka aby przysłał kogoś, kto naprawi awarię. Temperatura w domu spada a on po raz kolejny lekceważy nasze prośby, przekierowując do różnych osób, które mówią, że do nich akurat ten temat nie należy. Powiedzcie proszę co mogę zrobić. Aktualnie 17 stopni w domu. W kilkanaście godzin spadło 6 stopni.