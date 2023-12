Pokaż całość

Czytałeś to stanowisko, czy zauważyłeś tylko autora i to wszystko? Wyraźnie jest tam opisany bałagan prawny oraz w jaki sposób i na podstawie jakich przepisów aktualny rząd dokonał interwencji w nadawcę publicznego. Jedyne o co wnosi Helsińska Fundacja Praw Człowieka to aby aktualny rząd wyprostował tego bubla prawnego w celu dociągnięcia do standardów europejskich i demokratycznych. Nie ma potępienia zastosowanego prawa. Jest