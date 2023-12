Mam mieszane uczucia, ale ostatecznie raczej popieram. Korporacje lecą w #!$%@?, kierują reklamę do jak najmłodszych, doją hajs na czym się da, nie obchodzą ich koszty zdrowotne, społeczne, walą cukier, kofeinę i co tylko się da. Państwo pomogło rodzicom, pomogło im zwiększyć kontrolę nad tym co dziecko spożywa. Jak ci energole nie przeszkadzają, to kup zgrzewkę monsterków niech młody pije.