Cenówki w Biedronce spowodowały, że zupełnie przestałem chodzić do tego sklepu chociaż mam do nich najbliżej. Wolę przejść się dalej do Dino albo Lidla. Do tego burdel i pomieszane produkty. Piwo stoi chyba w 10 miejscach a w takim Dino wszystko jest w jednym i jeszcze pukładane od najmniejszego % do największego.