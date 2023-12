Pokaż całość

Jak ktoś chce się pobawić w taką słownikową zgadywankę to w internecie jest dostepna gra:Codziennie nowe słowo. I działa właśnie na tej zasadzie - podaje się słowo i dostaje się odpowiedź czy szukane słowo jest w słowniku przed czy po podanym słowie. Tylko prób jest mniej, 15. Wg statystyk mam 113 kolejncyh wygranych rozgrywek - bo to faktycznie nie jest trudne.Natomiast co do programu, to tę 'zbyt dużą lukę'