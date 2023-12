„Wysyłamy im zaproszenie i wtedy mają prawo przyjść i służyć z nami” – kontynuował minister. Jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że​ tym, którzy nie zastosują się do „zaproszenia”, grożą sankcje. „Nadal dyskutujemy, co powinno się stać, jeśli nie przyjdą dobrowolnie.” „Wspieranie własnego kraju i służenie mu to nie kara. To zaszczyt.”



xDDDDDDDD