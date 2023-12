No proszę proszę. A tu mi wykopki udowadniają, że jak w Polsce coś to przecież od razu żetony po mnie jadą i już kałasz i na front ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). A tu wojenka trwa już drugi roczek i co xD?



Mobilizacja. Hehehe no to się mobilizujcie frajerzy i gińcie za ten śmietnik :) Kto ma odrobine oleju we łbie wie co ma zrobić i jak temat załatwić. Pokaż całość