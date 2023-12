Hiszpan, dla którego 10 stopni to już zima stulecia mówi Polakom, że nie mogą ogrzewać swoich domów węglem, bo to nieekologiczne xD



Panie Hiszpan, to oddajecie Polakom Kanary, będziemy sobie tam zimą jeździć żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla xD



Co za chora akcja.