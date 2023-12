Jakby zachodniej opinii publicznej choćby przez jeden dzień media pokazywały bez cenzurowania nagrania z Gazy, to szybko ludzie zmienili by opinie o narodzie "wybranym" na gorszą nawet niż mają o kacapach. To co się tam dzieje przebija ruskie zbrodnie na Ukrainie kilkakrotnie. Nie ma dnia żeby nie było jakichś masakr cywili. Tak cywili, nie żadnych Hamasowców. Nagrania gdzie rodzice próbuje do kupy poskładać fragmenty rozerwanych na kawałki dzieci są na porządku dziennym. Pokaż całość