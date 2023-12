I po co to granie na emocjach już od pierwszego słowa w tytule znaleziska. Większość seniorów jest niedosłysząca.

SM wykonała co do nich należy, nie ma informacji żeby wyciągnięto od babci jakieś konsekwencje poza zrównaniem jej praw do poziomu zwykłego człowieka (któremu też nie wolno otwierać bazaru gdzie mu się spodoba).



Brakuje jeszcze żebyście zrobili jej stronę na zrzutce bo to teraz ostatnio modne.