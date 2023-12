Macierwicz nie zamierza odejść, w TVP przykuwają się do kaloryferów, za chwilę to samo będzie w spółkach. Dostali polecenie żeby nie opuszczać koryt, chodzi o to żeby pojawiły się obrazki jak wyprowadza ich policja - i na tym będą budować potem mit jak to lewactwo z Tuskiem na czele siłowo przejęło władzę od prawych i sprawiedliwych.