Członkowie podkomisji zapowiadają, że nie przestaną zajmować się katastrofą smoleńską. Zamierzają zmienić nazwę i przenieść się do prywatnych pomierzeń.

Pokaż całość

Następne posiedzenie - na świetlicy w Choroszczy. To będzie typowy dzień w domu wariatow - jeden maluje czarny punkt na kartce od pół godziny, drugi przykleja na ślinę wycinanki do kartki papieru, inny #!$%@? coś tam do ściany, a przy stoliku w kącie nad makietą z parówek stoi Macierewicz i gestykuluje coś do