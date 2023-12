Spokojnie Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do EU to państwo na poziomie gospodarczym Botswany nawet ekonomicznie nie dorastają do pięt wielu krajom Ameryki łacińskiej na szczęście Unia Europejska ma jakieś standardy i nie wpuszcza do siebie skorumpowanych krajów o zgniłych do szpiku kości instytucjach. Ukraina nawet na 50 lat nie będzie w EU.