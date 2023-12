Kibolstwo niestety choroba nieuleczalna.

Prosty chłopak może poczuć się lepszy i ważny, bo walczy za śmieszny klub piłkarski. Do tego sporo adrenaliny i przemoc. Podobne to jest do antypatii mieszkańców różnych miast j wiosek.

Brakuje mu rozumu, aby zrozumieć, że ten śmieszny klubik to tylko wielki biznes kilku akcjonariuszy. Wygrywają prezesiki i kopacze.