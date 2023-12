Ceny paliw spadają, ale zbyt wolno jak na realia rynkowe. To przeciwna sytuacja do tej, z którą mieliśmy do czynienia przed wyborami. Porównanie cen w hurcie i detalu sugeruje, że kierowcy płacą za litr o kilkadziesiąt groszy za dużo. Kwota ta zasila kieszeń właścicieli stacji.