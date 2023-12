Jesli faktycznie bedzie KPO to mozemy kolektywnie uznac ze Unia na 100% przyjela model komuny wewnetrznej. To jest to samo co bylo w bloku pastw zwiazku w 1960. Do panstw satelickich idzie sztuczny hajs zeby konsumowac/produkowac/budowac elementy dla panstwa matki. Za te pieniadze beda kupowane/budowane rozwizania tworzace ruch wewnetrzny pieniadza kompletnie proinflacyjne i szkodliwe dla indywidualnych panstw rozwiazanie. Rozlozenie problemow panstwa matki na satelity. Komuna zsrr europy v2