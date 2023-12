Jej skuteczność względem zwalczania bakterii Paenibacillus larvae okazała się porównywalna z dotychczas stosowanymi antybiotykami i polisulfamidami.

Czyli można się chyba rozejść (?). Jak rozumiem, to nie jest tak, że do tej pory nie mieliśmy żadnego narzędzia do walki z bakteriami, a teraz nagle je zyskujemy. Po prostu stworzono inną substancję o podobnym działaniu. Być może docelowo to zostanie jeszcze ulepszone.