Unia "otwartego przepływu ludzi i towarów" to była wersja demo, dopłaty na boiska i pływalnie to był marketing, a teraz widzimy prawdziwą twarz tej zgniłej, skorumpowanej, komunistycznej instytucji. Ja nie wiem, co się musi stać, żeby unijny beton w Polsce trochę zelżał, bo jest moim zdaniem bardziej sekciarski od pisowskiego.

UE jest na jednoznacznym kursie masowego zubożenia ludzi i pozbawiania ich majątku i swobód. Sam Polexit, choć tak odległy, mógłby nie wystarczyć, Pokaż całość