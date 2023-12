Oskarżony o pedofilię

prokuratura oskarża go

Pokaż całość

Nie znam sytuacji, ale mimo wszystko przypominam że jest jeszcze póki co w tym kraju domniemanie niewinności. To że ktoś go o coś oskarża nie oznacza, że jest winny zarzucanego mu czynu i że należy go publiczni linczować. Media już wydały wyrok a jak za 2-3 lata sąd go uniewinni to już nikt o tym nie napisze.Wyobraźcie sobie, że ktoś was tak bezpodstawnie oskarża i