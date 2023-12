Ktoś mi wytłumaczy co jest takiego przełomowego w słuchawkach, które mają robić coś, co może robić telefon z odpowiednim oprogramowaniem, w sumie nie od dziś i nie od wczoraj? Do tego hej chcemy tylko analizować treść twoich rozmów, przecież nie masz nic do ukrycia, to czym się martwisz.