Już naiwniacy piszą, że to sklepikarz kupił w Polsce. #!$%@? nawet Ukraiński żołnierz nagrywający i jawnie mówiący o korupcji i złodziejstwie w jego ojczyźnie jest rosyjską onucą dla fajnopolaków. Ja wiem, że trudno się przyznać do błędu i do tego, że daliśmy się oszukać, ale ludzie wszystko ma swoje granice. Nawet oszukiwanie samych siebie.