A moze przyomnijmy co upośledozne mądre po fakcie wypoki wypisywaly o ruskich przed tą wojną? Ja ciagle czytalem, jak to Kaczynski probuje nas specjalnie skloć z ruskimi. "Powinnismy patrzec w przyszłosć a nie wstecz" a kazdy kto wypisywal antyrosyjskie tkesty, to "husarz i seba"

Do tego czesto czytalem teksty, ze szkalujące pis za to ze są przeciwko nord stream 2. "Zamiast niszczyć stosunki z niemcami, powinnismy sie do tego przyłączyć "



