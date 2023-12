Umorzenia idą z klucza jak odmowy wypłat odszkodowań. Do tego terminy bardziej odległe niż NFZ. System prawny w Polsce po prostu nie działa. Najbliższe terminy wizyt w sprawie sprawiedliwości są tak odległe jak nasza wolność osobista. Od 2 do 6 lat trwa doprowadzenie sędziów do ławy sędziowskiej na pierwsze posiedzenie. Prokuratura i sądy to jest fasada prawa w Polsce.