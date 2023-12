Ludzie są teraz słabi psychicznie. Każdemu wydaje się że małe dziecko to mały kot któremu wystarczy dać miskę. Po dwójce dzieci wiem że płacz, krzyk, brak czasu i wszędobylski chaos są w stanie wystawić na próbę nawet najtwardszych. Niestety jak ktoś jest umysłową p...ą bez poczucia obowiązku to mamy takie sytuacje

Edit: Oczywiście ci ludzie też skądś wzięli te wzorce ale no niestety, w którymś momencie któreś pokolenie musi zrobić coś inaczej Pokaż całość