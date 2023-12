Przygotowałam podcast z serii krajoznawczej o urokliwej mieścinie położonej na południowym Sachalinie. W normalnym państwie byłaby to bardzo ciekawa lokalizacja turystyczna, słynąca nie tylko z pięknych widoków, ale również uchatek! No ale jest to Rosja, więc mieszkańcy jadą (i giną) na Ukrainie