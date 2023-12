Oznakowany jako wędlina, wędzonka i kiełbasa może być wyłącznie produkt wyprodukowany z mięsa

Wędzonego sera nie wolno nazwać "wędzonką"? Kurde no nie wiem, ja myślałem, że "wędzonka" to po prostu wędzona żywność, ale widocznie ktoś mądrzejszy zdecydował, że nie.A tak poza tym to spoko, w końcu nie będzie na półkach kiełbasek sojowych xD