Nie ogarniam logiki pana "vice-bórmiszcza". Jak tylko zajmiesz pas drogi gminnej nawet na jeden dzień to zaraz każą sobie płacić, jak gdzieś wyjdzie, że użytkowałeś teren bez umowy to zaraz za cały okres wyliczą co do grosza opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego. I w sumie ok, własność gminny to własność wszystkich jej mieszkańców ni należy tego pilnować. Tylko do kvrwy nędzy w drugą stronę też to musi działać. Własność prywatna Pokaż całość