No to siłownie zejdą do podziemia. Jak się zaczął kowid to pod moją niewielką kamienice zaczęły przyjeżdżać jakieś dziwne samochody a z nich wychodzili wypakowani chopcy, wchodzili do budynku i cisza, i tak rotowali. Normalnie to słychać na klatce do kogo ktoś idzie i ogólnie raczej nie ma nowych twarzy. Potem się skapłem że sąsiad w piwnicy ma siłownię, chłopaki w pełnej konspiracji znikali w piwnicy.