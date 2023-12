Oni mają pamięć złotej rybki, jeśli Francja i Niemcy zmuszą ich do rozmów pokojowych z Rosją, to gwarantuję, że cała nienawiść spadnie na Polaków i w książkach historycznych młodzi Ukraińcy będą się uczyć o niewdzięcznych lachach co to blokowali tiry na granicy albo przewóz zboża