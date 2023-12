Informacje praktyczne

Od wiosny przyszłego roku za wjazd do Wenecji trzeba będzie zapłacić 5€ w weekendy i dni świąteczne. Opłata ma dotyczyć turystów, którzy nie śpią na wyspie.



Wejście do bazyliki Św. Marka:

cena na miejscu: 3€ bilet normalny



Rejs gondolą:

80€ za 30 minut.



Bilety na środki transportu (tramwaje wodne i autobusy):

9,50€ za 75 minut,

25€ za dzień,

35€ za 2 dni,

45€ za 3 dni

