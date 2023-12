Ukrainy w UE nikt nie chce a już na pewno nie Niemcy

Pokaż całość

Przecież Ukraina w UE to dla Niemiec wręcz dar. Tania siła robocza, duże ziemie rolne, uspokoją ruskich (bo przecież Ukraina będzie pod panowaniem ich przyjaciół Niemców). Jakby się okazało, że odzyskają Krym i wschód to już w ogóle cud, miód i orzeszki bo Ukraina na wschodzie i wokół Krymu ma duże złoża gazu.Ukraina w EU to za