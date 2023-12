NY w ogóle ma coś takiego w sobie co przyciąga. Oczywiście chodzi tutaj bardziej o turystyczne aspekty bo mieszkać tam dłużej to trzeba mieć górę pieniędzy, aby jako tako żyć powyżej poziomu szczura kanałowego. A pomijając ciemne strony NY to jest tam dużo do odkrycia w potężnej aglomeracji. Choćby na samym Manhattanie można spędzić tydzień czy dwa i nie zobaczyć nawet połowy fajnych miejsc. Może to miasto jest takie magiczne bo to Pokaż całość