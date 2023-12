Krab okazał się sukcesem no to pis doprowadził szybko do zwolnienie prezesa odpowiedzialnego za ten sukces. I zamiast dać pieniądze na rozwój Kraba, dał pieniądze koreańczykom. Ale żeby było jeszcze drożej to wziął u nich kredyt na to, aby im dać te pieniądze. Koreańczycy dali za to używane K9, choć my produkujemy nowiutkie Kraby.