Trochę w tym racji bo sporo się dzieje za kulisami sejmu. Z jednej strony cała masa posłów siedzi w komisjach, po drugie konferencje prasowe na korytarzach no i po trzecie różne rady seniorów, spotkania partyjnych liderów i tak dalej. Oczywiście część z nieobecnych pewnie jest nieobecna bo chcę sobie golnąć z kolegą, ale nie ma co generalizować. Robota w sejmie to jednak jest latanie z miejsca na miejsce.