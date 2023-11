Jakże mało mam szacunku do policji, zasrane nieroby i śmierdzące lenie.



Sytuacja z mojej okolicy: facet jeździł samochodem po okolicy przez wiele tygodni zaczepiając samotne dzieciaki wracające ze szkoły do domu, namawiający do wejścia do jego samochodu. Szum wśród rodziców, szkole, na mediach społecznościowych przez kilka tygodni. A co powiedziała policja? Nie chcieli przyjąć zgłoszenia od ojca dziecka zaczepianego przez faceta "no bo przecież nic się nie stało. Czy dziecko zostało porwane, Pokaż całość