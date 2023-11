Najpierw to wojna musi się skończyć, a potem to warto byłoby, aby Ukraina ogarnęła swoją korupcję. Co z tego, że wydadzą na armię wymagany procent z budżetu, skoro duża część wyląduje w kieszeniach krewnych i znajomych królika?

A poza tym to świetny pomysł, bo lepiej mieć do kacapów dalej, niż bliżej. Tylko że to nie będzie ani dziś, ani jutro, ani w przyszłym roku.