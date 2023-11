Wow drzwi tez bo sam widzialem kamienice gdzie polski plebs wymienil 3m szerokie drzwi wiecie na co? 2,2x80cm z OBI. Reszte zabili deskami. I tak kazdy ma inne drzwi, inny kolor a niektorzy kompletnie wywalili zabytkowe i zastapili wymyslem PRL. I to wspolnota wiec nie wiem czy mozna wplynac na mieszkancow by wymienic to tak by wszystko bylo spojne. Cos jak blok z wielkiej plyty, kazdy ma swoj pomysl na drzwi... BLE. Pokaż całość