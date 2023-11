Szczególne miejsce w systemie wspierania medialnego ramienia PiS zajmowały pieniądze z resortu Zbigniewa Ziobry, za które finansowano propagandę wymierzoną w środowiska LGBT+. To m.in. dwadzieścia numerów dodatku do pisma "Do Rzeczy" pt. „Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT", powstałych