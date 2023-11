U nas dzieci bez wojska też uje i mendy są, co chwile jakieś krzywe akcje z nieletnimi i jest tego coraz więcej. Wiec nie wolno marnować potencjału ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚ jak ktoś nie zda z klasy do klasy w kamasze na 3 miesiące, ale by to poprawiło naukę w szkołach i aktywność na w-f