Trzaskowski to typowy globalista, człowiek oddelegowany do realizowania założeń agendy.

Poza tym to mizerny polityk, bezbarwny, znający kilka języków ale nie mający nic ciekawego do powiedzenia w żadnym z nich. Wspominam o tych językach bo obok dobrego wyglądu są wymieniane jako jakieś jego super atuty.

Jako prezydent Warszawy nie robi w zasadzie nic dobrego, jedynie szkodzi.



Niestety najbardziej #!$%@? jest to, że taki lewar będzie głównym kandydatem do objęcia urzędu prezydenta RP.